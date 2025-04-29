نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الزمالك خارج مواجهة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر استبعاد أحمد حمدي وشيكابالا من قائمة مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 1 مايو المقبل.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "واستبعد بيسيرو حمدي من معسكر الزمالك المقام حاليًا في برج العرب رغم جاهزيته الطبية".

واختتم الغندور: "وفضل بيسيرو عدم المجازفة باللاعب أحمد حمدي في مباراة المصري كما استبعد شيكابالا لعدم الجاهزية".