الرياضة

ثنائي الزمالك خارج مواجهة المصري

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ثنائي الزمالك خارج مواجهة المصري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي الزمالك خارج مواجهة المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر استبعاد أحمد حمدي وشيكابالا من قائمة مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم 1 مايو المقبل.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "واستبعد بيسيرو حمدي من معسكر الزمالك المقام حاليًا في برج العرب رغم جاهزيته الطبية".

واختتم الغندور: "وفضل بيسيرو عدم المجازفة باللاعب أحمد حمدي في مباراة المصري كما استبعد شيكابالا لعدم الجاهزية".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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