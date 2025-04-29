القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد من محبي كرة القدم، عن القنوات الناقلة للمواجهة المرتقبة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر إبريل الجاري، بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تقام مباراة أرسنال مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات معقل الجانرز، في ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

ونجح فريق أرسنال في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعدما حقب الفوز على ريال مدريد بخماسية مقابل هدف، بمجموع اللقاءين.

بينما تأهل فريق باريس سان جيرمان الفرنسي إلى نصف النهائي عقب الفوز على أستون فيلا بنتيجة 5-4 في مجموع المباراتين.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

وستنقل مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان على الهواء مباشرة، عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق عامر الخوذيري.