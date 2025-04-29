نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيراميكا يبدأ أولى خطوات ضم نجم مودرن سبورت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن مصدر بنادي سيراميكا كليوباترا، كشف أن إدارة النادي دخلت في مفاوضات مع مودرن سبورت، من أجل الحصول على خدمات لاعب الوسط غنام محمد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "حسب ما أكد المصدر، أن علي ماهر أوصى إدارة سيراميكا بضرورة التعاقد مع اللاعب نظرًا لإمكانيته الكبيرة، واحتياج الفريق فنيًا له".

واختتم: "أكد المصدر أن النادي فتح خط المفاوضات مع إدارة مودرن سبورت من أجل التفاوض للحصول على خدمات اللاعب".