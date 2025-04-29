موعد مباراة آرسنال وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر إبريل الجاري، مواجهة من العيار الثقيل بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، مع نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك في إطار منافسات نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة أرسنال ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

ومن المنتظر أن تقام مباراة أرسنال مع باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الإمارات معقل الجانرز، في ذهاب الدور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستنطلق مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد أرسنال في دوري أبطال أوروبا

وستنقل مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان على الهواء مباشرة، عبر شبكة بي إن سبورتس القطرية، وتحديدا قناة beIN Sports HD 1 بصوت المعلق عامر الخوذيري.