الرياضة

رابطة الأندية ترفض إلغاء الهبوط.. واجتماع لتحديد شكل الدوري مايو المقبل

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رابطة الأندية ترفض إلغاء الهبوط.. واجتماع لتحديد شكل الدوري مايو المقبل

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن رابطة الأندية، رفضت أي محاولات لالغاء الهبوط هذا الموسم، مؤكدة على أن شكل الدوري الموسم الحالي، تم بموافقة جميع الأندية واتحاد الكرة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وشدد مسؤولو رابطة الأندية إنه لا تعنت ضد أي ناد، لكن الحديث عن الغاء الهبوط مرفوض، وسيتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الأندية واتحاد الكرة بداية الموسم الحالي".

تابع الغندور: "وأكد مسؤولو الرابطة، على عقد اجتماع شهر مايو المقبل مع جميع الأندية بحضور مسؤولي اتحاد الكرة، للتشاور بشأن الموسم الجديد".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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