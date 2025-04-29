نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة الأندية ترفض إلغاء الهبوط.. واجتماع لتحديد شكل الدوري مايو المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن رابطة الأندية، رفضت أي محاولات لالغاء الهبوط هذا الموسم، مؤكدة على أن شكل الدوري الموسم الحالي، تم بموافقة جميع الأندية واتحاد الكرة.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وشدد مسؤولو رابطة الأندية إنه لا تعنت ضد أي ناد، لكن الحديث عن الغاء الهبوط مرفوض، وسيتم تطبيق ما تم الاتفاق عليه مع الأندية واتحاد الكرة بداية الموسم الحالي".

تابع الغندور: "وأكد مسؤولو الرابطة، على عقد اجتماع شهر مايو المقبل مع جميع الأندية بحضور مسؤولي اتحاد الكرة، للتشاور بشأن الموسم الجديد".