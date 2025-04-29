نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري والزمالك في دوري الممتاز والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته المكثفة على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام نظيره الزمالك، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة الثانية لدوري نايل.

تقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الخميس الموافق الأول من مايو المقبل على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب.

يضع الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة أنيس بوجلبان برنامجًا تدريبيًا خاصًا يركز على الجوانب البدنية والفنية، مع تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، لضمان جاهزية اللاعبين بالشكل الأمثل قبل اللقاء المهم.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.