لن يبقى حتى مونديال الأندية.. أنشيلوتي يوافق على تدريب البرازيل

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد سيتولى قيادة منتخب البرازيل في الفترة المقبلة.

قال رومانو عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن الاتحاد البرازيلي يتوقع قدوم أنشيلوتي لقيادة السامبا بدايةً من الأسبوع الأول لشهر يونيو.

وأشار رومانو إلى أن الاتحاد البرازيلي كان يشترط قدوم المدرب الجديد قبل كأس العالم للأندية وليس الانتظار حتى يوليو.

وكان أنشيلوتي يتطلع للبقاء مع ريال مدريد حتى خوض كأس العالم للأندية التي ستقام خلال شهري يونيو ويوليو، ولكن الخروج من دوري أبطال أوروبا يُعجل من خطوة رحيله عن الملكي.