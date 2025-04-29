نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء 29- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي، مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر إبريل الجاري، في جميع البطولات والقنوات الناقلة لها، ويعد أبرزهم مواجهات دوري أبطال أوروبا.

أهم مباريات اليوم في دوري أبطال آسيا

الهلال ضد الأهلي - 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة- beIN Sports AFC HD.

أبرز مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

أرسنال ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت أبو ظبي - beIN Sports HD 1.

مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

غزل المحلة ضد إنبي، في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبو ظبي، على قناة ON Time sports 1HD.