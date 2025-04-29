نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفربول: صلاح سبب التتويج بالبريميرليج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أندريا دوسينا، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي السابق على مستوى النجم المصري محمد صلاح لاعب الفريق، وأنه سبب في تتويج الريدز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتوج فريق ليفربول ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، للمرة العشرين في تاريخه، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على نظيره توتنهام بخمسة أهداف مقابل هدف.

دوسينا يعلق على مستوى محمد صلاح

وقال أندريا دوسينا، في تصريحات عبر برنامج "رقم 10" على القناة الأولى المصرية: "محمد صلاح صاحب الفضل الأول على ليفربول دون شك".

وأضاف:" ليفربول كان يمكنه الذهاب في مسار آخر، ولكن تدارك محمد صلاح بمستواه وذكائه الكروي وبتفكيره العقلاني استطاع أن يقود الفريق".

وتابع: "لاعب الكرة يجب أن يكون قائد قبل أن يكون لاعب، صلاح لاعب ذهبي استطاع أن يقود ليفربول في اتجاه اخر وهو المكسب".

ثم أوضح:" محمد صلاح لا زال يسطر سطورا من التاريخ، وأنا من أحد كبار المعجبين بعقليته، إنه لاعب استثنائي، لا أظن كبار الفرق من اللاعبين يصنعون الفارق مثله".

وأشار:" محمد صلاح تألق على الصعيد العالمي وليس الدوري الإنجليزي، هل يستحق جائزة البالون دور؟ هذا العام محمد صلاح صنع الفارق بشكل كبير ولكن يجب أن نضع في الاعتبار وجود منافسين كبار على الكرة الذهبية وليس صلاح فقط".

ثم أتم عن إمكانية تتويجه بجائزة البالون دور:" هناك مسائل أخرى معقدة فيما تخص الفوز بجائزة البالون دور".