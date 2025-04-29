نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور مطلوب في كبرى الأندية السعودية.. وهذا موقف الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي عن إحتمالية انتقال نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أحد الأندية الكبرى في السعودية، بعدما تألق في الفترة الأخيرة مع المارد الأحمر.

إمام عاشور على رادار كبرى الأندية السعودية

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك شركات وكالة لاعبين بدأوا يقدمون عروض باسم إمام عاشور لأندية كبرى في السعودية والتي تنافس على الدوري".

وتابع:" هذه الشركة، تلقت موافقات من بعض الأندية السعودية، من المقرر أن يبدأوا في الدخول في مفاوضات رسمية مع النادي الأهلي، لضم إمام عاشور مع نهاية الموسم".

وأوضح:" هذا الخبر مؤكد بنسبة 100%، أن هناك أندية سعودية ستطلب ضم إمام عاشور مع نهاية الموسم".

وأتم كريم رمزي:" تواصلت مع أحد مسئولي النادي الأهلي، وسألتهم عن فكرة إمكانية رحيل إمام عاشور في حال وصول عرض مغري من الأندية السعودية، وأكد أنهم لن يتحدثون عن أي عروض الا بعد كأس العالم للأندية، وأن النادي لن يستغنى عن أي لاعب من القوام الأساسي".