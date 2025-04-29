نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار مفاجئ من مدرب الزمالك بشأن بنتايج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن البرتغالي جوزيه بيسيرو قرر ضم المغربي محمود بنتايج مدافع الفريق لقائمة مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 1 مايو المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز.

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "ويأتي قرار بيسيرو لضم بنتايج لتجهيزه للمرحلة المقبلة خاصة أن اللاعب لن يلحق بمباراة المصري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء".

واختتم الغندور:" الزمالك يتواجد في معسكر مغلق حاليًا في الإسكندرية استعداد لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري".