نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور يكشف تفاصيل أزمة الأهلي وكولر ويؤكد: جلسة مرتقبة مع دينو لامبرتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي خالد الغندور عن تفاصيل أزمة النادي الأهلي مع المدرب السويسري مارسيل كولر بسبب الشرط الجزائي بعد رحيله عن قيادة الأحمر.

وقال الإعلامي خالد الغندور في تصريحاته لبرنامجه ستاد المحور: "مشكلة الأهلي وكولر هي صياغة العقد، الأهلي يرى إن العقد ينص على "مدته موسمان والموسم الثالث بموافقة الطرفين والشرط الجزائي عباراة عن شهرين بالإضافة إلى المكافآت المتأخرة التي من المفترض أن تٌصرف بنهاية الموسم".

وأضاف: "وكيل كولر يرى إن العقد 3 سنوات وإن فسخ التعاقد يضمن للمدرب شهرين + المكافأت + موسم كامل المتبقي في العقد".

وواصل: "الأهلي حاليًا سلم العقود للجانب القانوني للشئون القانونية لدراسة الأمر وجلسة خلال أيام قليلة مع دينو لامبرتي وكيل كولر بعد دراسة العقود للتفاوض على الفلوس التي سيحصل عليها كولر".