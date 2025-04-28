نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يودّع كولر: "حقق إنجازات تاريخية ويستحق لقب أحد أعظم مدربي الأهلي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إن مارسيل كولر يستحق التكريم بعدما أخلص على مدار فترة تواجده مدربًا للأهلي.



وأضاف: رسالتي للجهاز الفني بقيادة كولر أن مصر هي بلدهم الثانية والنادي الأهلي بيتهم في أي وقت.

وتابع: كنت حريص على مقابلة الجهاز الفني والإشادة بهم على إخلاصهم في العمل.

وأشار: حققنا معًا إنجازات تمنح كولر لقب أفضل المدربين على مدار تاريخ الأهلي.

وزاد: لا أحب لحظات الوداع ولكن هناك ظروف دفعتنا لتلك اللحظة.

وواصل: الأهلي لديه جمهور عظيم وجمهورنا سعيد بكل نجاح حققه كولر.

وأتم: جميع أعضاء الجهاز المعاون كان مخلصًا بشكل قوي وشعرت أن الجهاز بالكامل أصبحوا أهلاوية.