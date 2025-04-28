نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يودّع الأهلي برسالة مؤثرة للخطيب: "قضينا وقتًا رائعًا.. وتعلمت الكثير" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجه السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي، رسالة لمحمود الخطيب رئيس النادي على هامش الاجتماع الذي عقد معه والجهاز المعاون لتكريمهم بعد انتهاء مشوارهم مع النادي.

كولر قال: أريد أن أوجه الشكر إليك.. تعلمت أمور كثيرة في النادي والوقت كان ممتع ومليء بأمور كثيرة.

وأضاف: تأكدنا بأن الأهلي لديه جمهور في جميع أنحاء العالم، ويشجعون النادي، عندما لعبنا في أبيدجان بكوت ديفوار كانت جماهير الأهلي أكبر من جماهير أصحاب الأرض وساعدتنا كبيرة.

وتابع: شعرنا بمتعة كبيرة أننا نعيش هذه اللحظات مع الجماهير وتحقيق الفوز.

وواصل: هذا لم يكن أول مرة بالنسبة لي في كرة القدم بأن علاقة العمل تنفصل عن النادي، وأن أبحث عن محطة آخرى ونفس الأمر بالنسبة للنادي.

وزاد: باسمي وإسم الفريق المعاون أريد أن أشكرك، فمنذ اللحظة الأولى عبر اجتماع الزوم وأنا شعرت منذ اللحظة الأولى بأن هناك تواصل مميز.

وأكمل: قضينا وقت رائع ولكن انتهى الآن، أتمنى للنادي الأهلي كل الخير وأن يكون ناجح ويُحقق البطولات.