نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخطيب يكرّم كولر وجهازه المعاون في ختام مشوارهم مع الأهلي: "شكرًا على الإنجازات" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، على تكريم مارسيل كولر وجهازه المعاون هارالد جامبرلي وكارلوس برينجر وياسين ميكاري وتيزيان ندوي ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء التكريم خلال لقاء ودي جمع رئيس النادي بالمدير الفني وجهازه المعاون في مقر الأهلي بالجزيرة، وسط أجواء سادتها مشاعر التقدير والامتنان لما قدموه من جهود كبيرة وإنجازات مميزة خلال فترة توليهم المسئولية.

وقام محمود الخطيب بإهداء المدرب السويسري والجهاز المعاون درع وعلم النادي، متمنيًا لهم التوفيق في محطتهم القادمة.