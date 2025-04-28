الاتحاد السكندرى يفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى على نظيره طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد جهاز الرياضه العسكري ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية فى دورى نايل.

افتتح إسلام سمير التسجيل في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول وأضاف محمود الهدف الثاني في الدقيقة 70 قبل أن يسجل جوديون شيكا هدف الجيش الوحيد فى الدقيقة 87 من ضربة جزاء.

وبذلك يعود الاتحاد السكندرى إلى الإسكندرية بثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده إلى 22 نقطة بينما يتجمد رصيد طلائع الجيش عند 21 نقطة.



جاءت المباراة حماسية سريعه فى شوطها الأول وتبادل الفريقان السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات وإن كانت قليلة إلى أن تمكن إسلام سمير من تسجيل الهدف الأول فى الوقت الضائع من تسديدة قوية لينتهى الشوط الأول بتقدم الاتحاد السكندرى بهدف دون رد.



وفى الشوط الثاني لجأ الطلائع إلى تكثيف هجماته من أجل ادراك التعادل ولجأ الاتحاد السكندرى للهجوم أيضًا مع التأمين الدفاعى.



واستطاع محمود علاء مدافع الاتحاد السكندرى من تسجيل الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة ٧٠.



وفى الربع ساعة الأخيرة كثف الطلائع من هجماته من أجل تحسين الفارق.

واحتسب الحكم ضربة جزاء للطلائع فى الدقيقة ٨٧ سجل منها جوديون شيكا الهدف الوحيد للجيش لتنتهى المباراة بفوز الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف ويعود الفريق الأخضر للإسكندرية بثلاث نقاط غالية.