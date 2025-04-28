نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات ملف مدرب الأهلي وموقف رافاييل بينيتيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، آخر تطورات ملف المدير الفني الأجنبي الجديد في النادي الأهلي، وموقف الإسباني رفاييل بينيتيز.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: الأهلي يعمل حاليًا على إنهاء التدعيمات قبل كأس العالم للأندية، كما يعمل على إنهاء ملف المدير الفني قبل البطولة.

وتابع كريم رمزي: عماد النحاس ومحمد شوقي تم تعيينهما، وسيستمران مع الجهاز الجديد ومع المدير الفني الجديد أيًا كان اسمه.

وعن موقف البرتغالي جوميز: الأمور قائمة حتى الآن في ملف جوزيه جوميز، لكن الوضع صعب بسبب تمسك الفتح السعودي به.

وواصل رمزي: الأهلي يُريد التعاقد مع مدرب خلال أسبوع، وإذا لم يتمكن فسيتعاقد مع جوميز نهاية الموسم، وسيظل جوميز خيارا أخيرا للأهلي، خاصة وأن الأهلي يريد مدربا شابا لديه فكر حديث ويكون قادرا على الاستمرار مع النادي.

وأردف رمزي: هناك وكيل مصري تحدث مع المفوض الخاص بـ بينيتز، والمدرب قال إنه لا يُمانع أن يسمع عرض الأهلي لأنه لديه عروض أخرى في الصين والبرازيل.

واختتم كريم رمزي: المدرب الإسباني لم يرفض رفضا تاما، لكنه يريد الاستمرار في أوروبا بشكل أكبر، ولكن حال تجديد عرض جاد سيفكر المدرب.