نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز إينو: تعاقد الأهلي مع كيروش أفضل من روزة أو جوميز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فضّل معتز إينو نجم الكرة المصرية السابق، تعاقد الأهلي مع البرتغالي كارلوس كيروش على مواطنه جوميز والألماني روزة.

وقال معتز إينو، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: البعض يرشح جوميز بسبب معرفته ودرايته بالدوري المصري، ودراسته الجيدة للاعبي الأهلي.

وأضاف إينو: أُفضل التعاقد مع كيروش، وليس روزة أو جوميز، ولديه علم بلاعبي الأهلي بسبب تواجده في مصر سابقًا، ولكن أيا من يختاره المجلس فهو الأدرى بالأنسب والأفضل.

وأردف معتز إينو: حال إتمام صفقة بن رمضان، فهي صفقة مميزة للاعب دولي لديه خبرات، واللاعب التونسي سيفيد الأهلي.

واختتم إينو تصريحاته: الأهلي أصبح يتعاقد مع صفقات جماهيرية، وصفقات كبيرة يريدها الجمهور، وليس لاعبين صغار أو مغمورين.