نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معتز إينو: توقيت رحيل كولر مثالي.. ولم تكن "الغربلة" ممكنة قبل مواجهة صن داونز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

علق معتز إينو نجم الكرة المصرية السابق، على رحيل السويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

وقال معتز إينو، خلال تصريحات لبرنامج لعبة والتانية الذي يُقدمه الإعلامي كريم رمزي عبر إذاعة ميجا إف إم: توقيت خروج كولر ورحيله كان مثاليًا، والجمهور كان غاضب آخر فترة لكن لم يكن الممكن رحيله قبله بسبب المباريات المصيرية وضغط المباريات.

وتابع إينو: لم يكن من الصواب غربلة الفريق قبل المباريات المصيرية خاصة مواجهتي صن داونز، وبعد الخروج أصبح الأمر سهلا، خاصة وأنه كانت هناك حالة من التشبع للمدرب.

وواصل معتز إينو: كولر كان يمتاز بالضغط على كافة الأندية، واستعاد هيبة الأهلي، وهو ما افتقدناه في النهاية، وبات كولر محفوظا وافتقد ما يميزه.

وأكمل نجم الأهلي السابق: كولر كان مسئولا مسئولية كاملة عن الإخفاق، خاصة وأن المباراة كانت في القاهرة فكيف نلعب دفاعيا، وكيف يُمكن ترك بن شرقي على الدكة حتى الدقيقة 80.

واختتم معتز إينو: كان ممكنا البدء بهذه الطريقة خارج الأرض، لكن البدء بهذا الشكل في القاهرة منح صن داونز أريحية كبيرة من قبل بداية المباراة.