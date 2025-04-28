نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتزكية عمرو حسين رئيسا للاتحاد العربى والافريقي لكرة السرعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



فاز المستشار / عمرو حسين رئيس الاتحادين العربى الأفريقى لكرة السرعة فى إنتخابات الجمعية الانتخابية للاتحاد بالتزكية والتى أقيمت أمس خلال اجتماعها لإختيار الرئيس والنواب واعضائها حيث تم انتخاب المستشار /عمرو حسين كرئيس للأتحادين العربى والافريقي كما تم انتخاب الهادى مصاب كنائب اول للاتحاد الافريقي لكرة السرعة والنائب الثانى السودان وقد فاز فى العضوية كلا من الكاميرون والمغرب وليبيا وتنزانيا أما فى الاتحاد العربى فقد فاز المغرب نور الدين البرنوصى بمنصب النائب اول والنائب الثانى فاز سعيد العاجل من دوله الامارات العربيه المتحدة.وفي العضويه فاز كلا من

جهاد هاشم من لبنان وامال عيسوي من الجزائر وياسر بابكر من السودان وايهاب ابو الخير من فلسطين وفراس من العراق

يأتى هذا فى الوقت الذى تقدمت فيه المغرب بإستضافة البطولتين الأفريقية والعربية لكرة السرعة العام المقبل كما أقر الاجتماع بإقامة دورات تدريبية للدول فى التحكيم والتدريب .

ومن جانبه أبدى المستشار /عمرو حسين رئيس الاتحادين العربي والافريقي لكرة السرعة سعادته البالغة بثقة أعضاء الجمعية العمومية مشيرا أنه سيسعى جاهدا فى نشر اللعبة على مستوى اكبر وتطير اللعبه والعمل علي تنمية مواردها.

واضاف حسين أنه يتقدم بالشكر والتقدير كلا من وزارة الشباب والرياضة ممثله في الدكتور / أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والنائب / احمد الخطيب رئيس الاتحاد المصرى لكرة السرعة على نجاح البطولة العربية والأفريقية التى ستختتم اليوم فى المدينة الباسلة بورسعيد والدعم اللامحدود لإخراج البطولة بهذا المستوي الذي يعكس الدور الكبير الذي تلعبه مصر في استضافة البطولات العالمية في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس المصري/ عبد الفتاح السيسي.