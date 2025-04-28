نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الزمالك مع كوتيسا.. دوت الخليج يكشف التفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، حقيقة ارتباط الكونغولي ديريك كوتيسا، مهاجم فريق سيرفيت السويسري، بالانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد المصدر، أن ديريك كوتيسا يعد واحدًا من الأسماء المطروحة على طاولة نادي الزمالك عن طريق بعض وكلاء اللاعبين، في إطار سعي النادي لتدعيم خط هجومه بالموسم الجديد.

وأضاف، أن إدارة الزمالك لم تدخل في أي مفاوضات رسمية مع اللاعب، وأن الأمر لا يزال في مرحلة الترشيحات فقط دون اتخاذ خطوات فعلية للتعاقد.

وينتهي عقد كوتيسا مع فريقه السويسري بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي نادي خلال الفترة الحالية.