نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب بيراميدز يحاضر المدربين في ضيافة الاتحاد الاسكتلندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

لبى أحمد سامي النجار، المدرب العام للفريق الأول بنادي بيراميدز، الدعوة بالتواجد ضمن مدربين من نخبة المدربين المدرسين من الاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم أثناء تواجدهم فى القاهرة، للمحاضرة في الدورات التدريبية لمدة ٤ أيام بواسطة الاتحاد الاسكتلندي والتي تهدف إلى تطوير المدربين المصريين والأجانب المتواجدين فى مصر، وكذلك التوعية بأهمية دراسات التدريب على المستويات المختلفة والحفاظ على التطوير المستمر للمدربين.

كانت الدعوة الموجهة لمدرب بيراميدز سام نجار من الاتحاد الاسكتلندي ليعطي محاضرة للمدربين الدارسين فى هذه الدورة بخصوص نقل خبراته التدريبية لهم وتوضيح أهمية دراسات التدريب وعملية تطوير المدربين المستمرة حتى يتمكنوا من تطوير اللاعبين فى جميع المراحل المختلفة والذي يصل بنا إلى كرة قدم افضل كما يحدث فى أوروبا.

وتلقى سام نجار هذه الدعوة لخبراته التدريبية المختلفة، خاصة وأنه يعد من الخريجين المميزين فى الاتحاد الاسكتلندي حيث أن جميع دراساته التدريبية بدأها مع الاتحاد الاسكتلندي منذ خمس سنوات مرورا بجميع رخص التدريب الأوروبية UEFA B وUEFA C حتى الوصول إلى الرخصة UEFA A والتي على وشك الانتهاء منها قريبا حيث يسافر خلال الشهر المقبل للعاصمة الاسكتلندية (إدنبره).

ويعد الاتحاد الاسكتلندي أحد أفضل وأعرق اتحادات كرة القدم فى القارة الأوروبية والعالم، ويقوم مجموعة من أفضل المدربين بالتواجد فى مصر لمدة أسبوع من أجل إعطاء دورات تدريبية لمدة ٤ أيام مصممة بواسطة الاتحاد الاسكتلندي وتهدف لتطوير المدربين والتوعية بطرق التدريب الأوروبية الحديثة وزرع الوعي عند المدربين بأهمية التطوير الدائم والوقوف على المستجدات الدائمة فى عالم التدريب.