مستقبل أنشيلوتي سيحسم قريبا

مدريد ـ د. ب. أ: أكدت تقارير صحفية أنه من المتوقع حسم مستقبل كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد قريبا، وأشارت إلى أن القرار سيتوقف على اجتماع بين المدرب البالغ من العمر 65 عاما، ورئيس النادي فلورنتينو بيريز، والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز. ويبدو مستقبل أنشيلوتي غامضا بعد خروج ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا وخسارته أمام برشلونة في نهائي كأس ملك إسبانيا.ومن المتوقع ألا يتم تمديد تعاقده الذي ينتهي في يونيو 2026 بعد الأداء المخيب للآمال هذا الموسم، وأكد أنشيلوتي بنفسه مطلع الأسبوع الجاري أن مصيره سيُحسم خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وذكرت صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية أنه من المتوقع صدور قرار «خلال ساعات قليلة»، وأضافت أن تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن يترقب الموقف.ويُعتبر ألونسو المرشح الأبرز لخلافة أنشيلوتي. قد تكون المباراة القادمة ضد برشلونة يوم 11 مايو حاسمة، حيث وصفتها تقارير صحيفة «آس» الرياضية بأنها ستكون فاصلة في مصير المدرب الإيطالي. ويسير برشلونة بقيادة مدربه الألماني هانسي فليك، بخطى ثابتة نحو التتويج بلقب الدوري، حيث يتفوق على ريال مدريد بفارق 4 نقاط. ووسط هذه الشكوك، ازدادت التكهنات حول احتمال انتقال أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل. وذكرت قناة سكاي سبورتس وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو أن المدرب الإيطالي ربما يكون مديرا فنيا لمنتخب البرازيل قبل فترة المباريات الدولية في يونيو. ويعمل أنشيلوتي مدربا لريال مدريد منذ صيف 2021، وقاده إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا خلال فترة ولايته الثانية، حيث سبق له تدريب الفريق في صيف 2013 ولمدة موسمين، حقق خلالهما لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة.