جوارديولا: الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي لن يكفي لنجاح موسم مانشستر سيتي

لندن ـ د. ب. أ: أقر جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي بأن التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لن يكون كافيا لوصف موسم فريقه بالناجح، وذلك بعد التأهل للمباراة النهائية وفقدان لقب الدوري الإنجليزي الممتاز. يحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في الدوري، واقترب من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، ولكن بسؤاله بشأن التواجد في دوري الأبطال والفوز بكأس الاتحاد سيكون كافيا ليكون هذا الموسم ناجحا، أجاب جوارديولا «لا، وأكدت ذلك مرارا وتكرارا». وأضاف المدرب الإسباني «لم يكن هذا الموسم جيدا، نحن متأخرون بفارق ألف مليون نقطة عن ليفربول، وفي دوري أبطال أوروبا فزنا في مباراة أو اثنتين بعدما كنا آلة». وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «بالطبع سيكون الضرر بسيطا إذا فزنا بكأس الاتحاد، ولكن لا يمكن القول إننا قدمنا موسما جيدا إذا تواجدنا بين الخمسة الأوائل وتأهلنا لدوري أبطال أوروبا، وإدارة النادي عليها اتخاذ قرارات صائبة لنكون أفضل في الموسم المقبل». ويتخلف السيتي بفارق 21 نقطة عن ليفربول الذي توج رسميا بلقب الدوري بعد فوز كاسح على توتنهام بنتيجة 5 / 1 أمس الاول، بينما يتقدم بنقطة واحدة على تشيلسي وفورست، اللذين لديهما مباراة مؤجلة أيضًا، في السباق على المراكز الخمسة الأولى. سيخوض السيتي أربع مباريات في الدوري قبل أن يعود إلى ويمبلي الشهر المقبل لخوض المباراة النهائية أمام كريستال بالاس الذي تأهل بعد الفوز 3 / صفر على أستون فيلا، يوم السبت الماضي .