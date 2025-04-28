نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل صفقة بن رمضان في الأهلي.. وموقف مصطفى محمد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، تفاصيل صفقة التونسي محمد علي بن رمضان، والتي أنهى النادي اتفاقاته بشأنها مع اللاعب وتتبقى الرتوش الأخيرة مع ناديه.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: الأهلي أنهى اتفاقه مع محمد بن رمضان، وحسم جميع التفاصيل المالية بواقع مليون دولار تزيد 200 ألف دولار كل موسم، في العقد الذي سيمتد لمدة 4 مواسم.

وتابع كريم رمزي: الأهلي أنهى الاتفاقات مع ناديه المجري، لكن تتبقى بعض الرتوش الأخيرة، خاصة في بند إعادة البيع، وهو أمر لن يؤثر كثيرا.

وأكمل كريم رمزي: الصفقة انتهت وسيتم الإعلان عن الصفقة خلال أسبوع، خاصة بعد الخضوع للكشف الطبي في المجر.

وواصل رمزي: الأهلي يعمل على التعاقد مع ظهير أيسر ومع مدافع، وسيتم التعاقد مع ظهير أيسر قبل كأس العالم للأندية، لكن ليس هناك أي تعجل في ملف المدافع خاصة مع عودة حمدي فتحي.

واختتم كريم رمزي: فكرة التعاقد مع مصطفى محمد أصبحت مستبعدة، بسبب رغبة الدولي المصري في البقاء في أوروبا.