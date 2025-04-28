نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات أزمة الشرط الجزائي لـ مارسيل كولر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي كريم رمزي، آخر تطورات ملف الشرط الجزائي للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: الأهلي جدد عقد كولر لمدة موسيمن مع موسم ثالث برضا الطرفين، وحاليًا يتبقى شهرين في عقد مارسيل كولر.

وتابع كريم رمزي، أن محامي كولر يطلب الحصول على الشهرين والموسم الثالث، ولكن الأهلي يريد دفع شهرين فقط.

واختتم كريم رمزي: الأهلي لا يريد الرد سريعا على كولر ومحاميه، لعلمه بغضب كولر بسبب الإقالة وخاصة بسبب رغبته التي كانت موجودة في التواجد بكأس العالم للأندية.