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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد شيكتوشي هاسيبي مدرب كاواساكي فرونتال الياباني بما قدمه فريقه أمام السد القطري معربا عن سعادته بالفوز الذي حققوه بنتيجة 3-2 بعد التمديد في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 ومؤكدًا أن فريقه استحق التأهل بعد تقديم مستوى جيد امام منافس قوي.

هاسيبي: كاواساكي استحق الفوز على السد

وأوضح هاسيبي أن هذا الانتصار يعد إنجازًا كبيرًا للنادي، حيث أصبح الفريق الوحيد من شرق آسيا في نصف نهائي البطولة القارية.

وتطرق مدرب كاواساكي إلى المواجهة القادمة مع النصر حيث أكد أنها ستكون صعبة بسبب قصر فترة التحضير، ولكنه شدد على أهمية الفوز لضمان التأهل إلى النهائي.