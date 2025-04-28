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أحمد جودة - القاهرة -

يتعين على ميكل أرتيتا المدرب الإسباني لأرسنال الإنجليزي التغلب على أحد أكثر الشخصيات تأثيرا في مسيرته، عندما يواجه مواطنه لويس إنريكي مدرب باريس سان جرمان الفرنسي، الثلاثاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، المسابقة التي يلهث وراء لقبها الفريقان.

أرتيتا يواجه قدوته إنريكي في نزال أرسنال وسان جيرمان

يستضيف أرسنال المواجهة الأولى في لندن، حيث يطمح أرتيتا إلى تحقيق نتيجة طيبة تعزز آماله في بلوغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه بعد 2006، عندما خسر أمام برشلونة الإسباني 1-2 في باريس.

يقف بينه وبين المباراة النهائية المنتظرة في ميونيخ نهاية مايو، صديق مقرّب لعب، إلى جانب مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي الحالي بيب جوارديولا، دورا كبيرا في تحوّله من لاعب إلى مدرب.

كان لويس إنريكي لاعبا مخضرما في برشلونة عندما استهل أرتيتا مشواره في ملعب كامب نو، في فترة تركت أثرا كبيرا على فلسفته التدريبية في أرسنال.

قال أرتيتا "كان داعما كبيرا للاعبين الشبان، كان صاحب شخصية قوية. لدي ذكريات جيدة جدا معه".

وتابع لاعب الوسط السابق "ما أحبه فيه إنه يترك بصمته أينما ذهب، كلاعب أو مدرب.. يمكنك أن تشعر إنه فريقه من خلال طريقة اللعب، الطريقة التي يريدون الهجوم فيها والسيطرة على المباريات".

تفوّقَ التلميذ على معلمه هذا الموسم، عندما التقى الفريقان دفي دور المجموعة الموحدة وفاز أرسنال بهدفي الألماني كاي هافيرتس وبوكايو ساكا في الشوط الأول على ملعب الإمارات في أكتوبر.

لكن سان جرمان تطور كثيرا منذ اللقاء الأخير، خصوصا بعدما قرر إنريكي إبعاد مهاجمه عثمان ديمبيليه عن مباراة أرسنال لأسباب انضباطية وأنانيته، ما ألهم اللاعب الدولي لفتح صفحة جديدة مشرقة مع الفريق المملوك لقطر.

رهان شرس لا يخشى أرتيتا اعتماده "أقدّر صراحته. ينظر في عينيك ويقول رأيه. اللاعبون يعجبهم هذا الأمر".

أضاف "شخصيته رائعة وقوية، طاقته رهيبة. تعلمت الكثير منه".

تابع أرتيتا (43 عاما) الذي يحتل فريقه وصافة الدوري الإنجليزي للموسم الثالث تواليا "بالنسبة لي، هو أحد أفضل المدربين في العالم وقد ساعدني كثيرا. لدي أحترام كبير له كشخص ولطريقة عمله".

ويبدو الشعور متبادلا بين الرجلين، إذ قال إنريكي (54 عاما) الذي قاد برشلونة إلى لقب المسابقة عام 2015 "هو أحد أفضل المدربين راهنا. لقد بدّل وجه أرسنال من فريق غير قادر على إحراز الألقاب إلى أحد أفضل الأندية المنافسة".

- "أجواء كهربائية" -

وفيما سيكون اللقاء عاطفيا بين الرجلين في شمال لندن مساء الثلاثاء، سيضعان صداقتهما جانبا نظرا لأهمية المواجهة في تاريخ الناديين.

لم يحرز "المدفعجية" اللقب في تاريخهم، وعلى غرارهم بلغ سان جرمان النهائي مرة يتيمة عندما خسر أمام بايرن ميونيخ الألماني 0-1 في 2020.

لا شك بأن إحراز أرتيتا لقب دوري الأبطال سيدخله تاريخ أرسنال، ويحسم أحقيته بقيادة النادي.

لم يحرز أرسنال أي لقب في خمس سنوات منذ تتويج أرتيتا بلقبه الوحيد مع الفريق الأحمر في الكأس المحلية.

ويخوض أرسنال نصف النهائي، بعد أداء رائع في ربع النهائي عندما أقصى ريال مدريد الإسباني، حامل اللقب 15 مرة قياسية آخرها الموسم الماضي، 5-1 بمجموع مباراتين شهدتا تألق لاعب الارتكاز ديكلان رايس صاحب هدفين مميزين من ركلتين حرتين مباشرتين ذهابا.

بيد أن زملاء ساكا، العائد من إصابة، رضخوا لليفربول في الدوري بعد سلسلة من إهدار النقاط، وذلك بعد إصابات عدة ضربت هجوم الفريق، خصوصا مع غياب هافيرتس والبرازيلي جابريال جيزوس حتى نهاية الموسم.

وفي أول نصف نهائي لأرسنال منذ خسارته أمام مواطنه مانشستر يونايتد في 2009، يعول على حماسة جماهيره التي تركت أثرا إيجابيا لدى استقبال ريال مدريد.

قال مهاجمه البلجيكي لياندرو تروسار "ستكون الأجواء كهربائية مع الجماهير وراءنا وسيدفعوننا إلى الأمام".

وبحال شارك تروسار أساسيا، سيتراجع الإسباني ميكل ميرينو إلى مركزه الاعتيادي في منتصف الملعب، في ظل إيقاف الغاني توماس بارتي.

- ضحية إنكليزية ثالثة؟ -

في المقابل، ينوي سان جرمان إضافة ضحية إنجليزية ثالثة تواليا في الأدوار الإقصائية، بعد ليفربول بركلات الترجيح ثم أستون فيلا 5-4 بمجموع المباراتين.

ويأمل فريق العاصمة أن يستعيد ديمبيليه، أخطر مهاجمي القارة في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة، شهيته التهديفية.

سجل 25 هدفا في 20 مباراة في مختلف المسابقات بين منتصف ديسمبر ومنتصف مارس، وساهم إنريكي في تطوره الفني بعدما حوله من لاعب جناح إلى رأس حربة.

لكن نجاعة ابن السابعة والعشرين تراجعت منذ تسجيله هدفا حاسما في مرمى ليفربول على ملعب أنفيلد، وقد سجل مرتين فقط في آخر سبع مباريات.

ومع غياب ديمبيليه عن التسجيل في المباريات الأخيرة، برز مع حامل لقب الدوري الفرنسي في المواسم الأربعة الأخيرة أمثال برادلي باركولا، ديزيريه دويه والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا.

وفي تاريخ مواجهات الفريقين، فاز أرسنال مرتين وتعادلا ثلاث مرات، علما أن الأول بلغ نصف نهائي كأس الكؤوس الأوروبية البائدة على حساب سان جرمان في 1994.