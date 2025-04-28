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أحمد جودة - القاهرة - سُحبت اليوم الإثنين قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أمم آسيا للشابات تحت 20 عاما التي ستقام في تايلاند العام المقبل 2026.

6 منتخبات عربية تعرف مصيرها في قرعة تصفيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاما

وتقام التصفيات بمشاركة 33 منتخبا يتنافسون في الفترة من 2 إلى 10 أغسطس المقبل على 11 بطاقة مؤهلة إلى النهائيات، والانضمام إلى المنتخب المضيف تايلاند.

وتم توزيع المنتخبات المشاركة على ثماني مجموعات، بواقع سبع مجموعات تضم كل منها أربعة منتخبات، ومجموعة واحدة مكوّنة من خمسة منتخبات.

وأشار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي إلى أن مباريات التصفيات ستقام بنظام الدوري المجزأ من مرحلة واحدة بنظام التجمع في ثماني دول هي بوتان، الصين، لاوس، ماليزيا، ميانمار، طاجيكستان، أوزبكستان، وفيتنام.

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل ثلاثة منتخبات تحصل على المركز الثاني، لتنضم إلى منتخب تايلاند المضيف، لتكتمل قائمة المنتخبات الـ12 المشاركة في النسخة الثانية عشرة من البطولة القارية التي تُقام خلال الفترة من 1 إلى 18 أبريل 2026.

وأوقعت القرعة منتخب كوريا الشمالية الفائز بلقب النسخة الأخيرة من كأس آسيا للشابات في المجموعة الأولى مع كل من نيبال وبوتان (المضيفة) ومنغوليا والسعودية.

وتشهد التصفيات عودة منتخب كوريا الشمالية، حامل اللقب مرتين، للدفاع عن لقبه، إلى جانب ثلاثة أبطال سابقين هم الصين، اليابان، وكوريا الجنوبية.

وينضم إليهم 16 منتخبا آخر لم يسبق لهم الظهور في النهائيات، وهي: البحرين، بنجلاديش، بوتان، كمبوديا، إندونيسيا، قرغيزستان، لاوس، لبنان، منغوليا، جزر شمال ماريانا، فلسطين، السعودية، سوريا، طاجيكستان، تيمور الشرقية، وتركمانستان.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أنه تم توزيع المنتخبات في مستويات القرعة وفقًا لتصنيفها، بينما تم تخصيص مستوى خاص للمنتخبات المستضيفة للفصل بينها وبين باقي الفرق.

ويشارك في التصفيات 6 منتخبات عربية، وجاءت نتيجة القرعة بالكامل على النحو التالي..

المجموعة الأولى: كوريا الشمالية، نيبال، بوتان (المضيفة)، منغوليا، السعودية.

المجموعة الثانية: فيتنام (المضيفة)، قرغيزستان، هونج كونج الصين، سنغافورة.

المجموعة الثالثة: أستراليا، الصين تايبيه، فلسطين، طاجيكستان (المضيفة)

المجموعة الرابعة: ميانمار (المضيفة)، الهند، إندونيسيا، تركمانستان

المجموعة الخامسة: الصين (المضيفة)، لبنان، كمبوديا، سوريا

المجموعة السادسة: اليابان، إيران، ماليزيا (المضيفة)، جوام

المجموعة السابعة: أوزبكستان (المضيفة)، الأردن، جزر شمال ماريانا، البحرين.

المجموعة الثامنة: كوريا الجنوبية، بنجلاديش، لاوس (المضيفة)، تيمور الشرقية.