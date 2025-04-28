الحكم الفرنسي توربان يدير قمة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الفرنسي كليمنت توربان لإدارة مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين برشلونة وإنتر ميلان،

تقام مواجهة برشلونة وإنتر ميلان يوم الأربعاء 30 أبريل على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي.

ويعد توربان، البالغ من العمر 42 عامًا، أحد أكثر الحكام خبرة في أوروبا، حيث تشمل مسيرته التحكيمية نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، بالإضافة إلى مباريات رفيعة المستوى في بطولات أوروبا وكأس العالم.