نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالدي يسابق الزمن للمشاركة مع برشلونة أمام إنتر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب مدافع برشلونة، أليخاندرو بالدي، أحد اللاعبين الأساسيين في تشكيل المدرب هانزي فليك، من العودة للملاعب، وينتظر أن يعقد الجهاز الفني اجتماعًا اليوم الإثنين مع اللاعب للاطمئنان عليه واتخاذ قرار بشأن عودته قريبًا للتدريبات الجماعية، حيث يستعد الفريق الكتالوني لخوض مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء أمام إنتر ميلان الإيطالي.

وبحسب ما كشفت صحيفة (آس) الرياضية، فإن بالدي، يرغب في اللعب ويسرع من عملية التعافي من أجل العودة للمستطيل الأخضر في أقرب وقت.

وكان بالدي (21 عامًا) قد أصيب يوم 12 أبريل الماضي أمام ليغانيس بـ "الليغا"، وجائت الإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأيسر الخلفية، والتي تحتاج لفترة تصل إلى ثلاثة أسابيع من أجل التعافي منها.

ورغم رغبة اللاعب الدولي، إلا أن النادي لا يرغب في المخاطرة بالدفع به إلا حال التأكد من جاهزيته، وسيعتمد كل شيء على ما يشعر به بالدي خلال الساعات المقبلة.

ولا يخفى فليك اعتماده على بالدي في الرواق الدفاعي الأيسر، لكنه لا يرغب أيضًا في المخاطرة مبكرًا به، لكي يكون في أفضل حالاته لاحقًا، في هذا التوقيت من الموسم.

وقد يعود بالدي، حسب الصحيفة، للملاعب يوم السبت أمام بلد الوليد من أجل أن يصبح جاهزًا بشكل كامل لموقعة إياب نصف النهائي ضد إنتر في ميلانو.