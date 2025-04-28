تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حدد الألماني هانز فليك، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة إنتر ميلان الإيطالي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

يستضيف الفريق الكتالوني نظيره النيراتزوري، مساء الأربعاء المقبل الموافق 30 أبريل 2025 على ملعب "لويس كومبانيس" ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام إنتر ميلان

‎حارس المرمى: تشيزني.

‎خط الدفاع: جول كوندي – ب أو كوبارسي – إنييغو مارتينيز – جيرارد مارتن.

‎خط الوسط: فرينكي دي يونغ – بيدري –داني أولمو.

‎خط الهجوم: رافينيا – فيران توريس – لامين يامال

وتنقل مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

