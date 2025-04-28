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أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية تحطيم 42 رقمًا قياسيًا عالميًا في ماراثون لندن، الذي أقيم أمس الأحد.

تحطيم 42 رقمًا قياسيًا في ماراثون لندن

حققت العداءة الإثيوبية تيجست أسيفا أول رقم قياسي، بعدما فازت بسباق النخبة للسيدات، محققة رقمًا قياسيًا عالميًا على مستوى النساء بزمن قدره ساعتان و15 دقيقة و50 ثانية، لتحطم الرقم القياسي الذي حققته بيريز جيبشيرشير في سباق 2024، وهو ساعتان و16 دقيقة و16 ثانية.

كما حطمت المذيعة أديل روبرتس رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأسرع وقت إجمالي لإكمال جميع سباقات الماراثون العالمية الكبرى مع الإصابة بالسرطان (للسيدات)، بزمن إجمالي قدره 20 ساعة و29 دقيقة و58 ثانية.

وحطمت آلي يونج (51 عامًا) الرقم القياسي العالمي لأسرع ماراثون مرتدية زي طائر بزمن قدره ثلاث ساعات و26 دقيقة و37 ثانية، حيث أكملت السباق مرتدية زي بطريق أسود وأبيض.

وحقق رجل يرتدي زي وحيد القرن رقمًا قياسيًا جديدًا لأكبر عدد من سباقات الماراثون مرتديًا نفس الزي ثلاثي الأبعاد، حيث أكمل كريس جرين، المعروف باسم "راينو بوي كريس" 113 سباق ماراثون مرتديًا زي وحيد القرن الرمادي الكبير مع قرن بارز، في محاولة للتوعية بهذا الحيوان المهدد بالانقراض.

وحقق طبيب رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأسرع ماراثون مرتديًا زي نبات ثلاثي الأبعاد.

وقال مارتن بريتشارد هوارث (52 عامًا) والذي أكمل السباق مرتديًا زي زهرة عباد الشمس في أصيص "الزي كان مجرد حيلة، لكنه شارك في دعم قضية رائعة، وجمع تبرعات لصالح جمعية خيرية لذوي الإعاقة".

وحطم آدم كوتريل (39 عامًا) الرقم القياسي العالمي لأسرع ماراثون مرتديًا زي مخلوق أسطوري، حيث شارك بزي وحيد القرن الأبيض مع عرف قوس قزح اختارته له بناته المحبات لهذا الحيوان.

وأكمل المتسابقون الذين ارتدوا أزياء تنكرية، وبعضهم ارتدى أزياء مقيدة وسميكة، السباق مع وصول درجات الحرارة إلى 22.2 درجة مئوية.

ومن بين الأرقام القياسية الأخرى التي تحققت في ماراثون لندن، أسرع ماراثون مرتديًا بدلة، وأسرع ماراثون مرتديًا قباقيب إسفنجية، وأسرع ماراثون مصاب بمرض الشلل الرعاش، وتحققت الفئات الثلاث على مستوى الرجال.