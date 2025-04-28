نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محكمة فض المنازعات تنصر بوخوم على يونيون برلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قضت محكمة فض المنازعات، اليوم الإثنين، بفوز بوخوم في مباراته ضد يونيون برلين في 14 ديسمبر/كانون أول في الدوري الألماني، بعد حادثة إلقاء قداحة.

محكمة فض المنازعات تنصر بوخوم على يونيون برلين

وأكد الحكم القضائي، قرار الاتحاد الألماني، بإعلان فوز بوخوم بنتيجة 2-0، ومن المتوقع أن يصدر الاتحاد الألماني، بيانا في وقت لاحق.

وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 في برلين، لكن الاتحاد الألماني اعتمد فوز بوخوم، وذلك بسبب إصابة حارس مرماه، باتريس درويس، بقداحة ألقتها جماهير يونيون برلين قبل وقت قليل من انتهاء المباراة.

وتوقفت المباراة لنحو نصف ساعة، ثم استكملت دون درويس الذي غادر الملعب، واضطر أحد زملائه ليحل مكانه في حراسة المرمى بعدما أجرى بوخوم جميع تبديلاته.

وطعن يونيون برلين في القرار النهائي للاتحاد الألماني لكرة القدم، وأحال القضية إلى هيئة تحكيم لفض المنازعات.

والتقى الفريقان مجددا في مباراة الدور الثاني بالدوري الألماني، أمس الأحد، وانتهى اللقاء بالتعادل 1-1.

وينعش هذا الحكم القضائي آمال بوخوم في صراعه للنجاة من شبح الهبوط، حيث يحتل الفريق، المركز الأخير في جدول الترتيب، وقد يهبط للمرة السابعة يوم الجمعة إذا خسر مباراته أمام هايدنهايم المهدد بالهبوط أيضا.

ويبقى أمل بوخوم الوحيد هو الوصول للمركز المؤهل لملحق الهبوط، حيث يتخلف عنه بفارق 4 نقاط.

أما هذه الخسارة الاعتبارية لن تؤثر على يونيون برلين، لأنه لا يصارع الهبوط أو ينافس على المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.

