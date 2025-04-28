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أحمد جودة - القاهرة -

يؤيد صادق خان، عمدة العاصمة البريطانية لندن، ترشح المدينة، لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية 2040.

عمدة لندن يؤيد ترشحها لاستضافة أولمبياد 2040

وأشار تقرير صحفي، إلى أن استضافة لندن، 6 أحداث رياضية كبرى في 2024 بما في ذلك نهائي دوري أبطال أوروبا، أفاد المدينة بأرباح بلغت 230 مليون إسترليني.

وقال خان لصحيفة التايمز "أعتقد أن الأثر الاقتصادي الإيجابي يجب أن يدفع طموحنا لجعل لندن عاصمة الرياضة في العالم، واستضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية بعد 15 عاما".

وأضاف "أتطلع لأن تصبح لندن أول مدينة تستضيف الألعاب 4 مرات".

وتابع "وإذا أقيمت بطولة العالم لألعاب القوى هنا في 2029، فإنها ستفتح باب الاستثمار في ألعاب القوى، فنحن نمتلك عناصر شابة في المستقبل تكمل مسيرة محمد فرح وبولا رادكليف".

ونوه "العالم بأكمله يحب زيارة لندن، ونجحنا في استضافة الدوري الماسي بشكل سنوي، وكنت في باريس الصيف الماضي، ولمست التحول الكبير الذي شهدته المدينة بفضل استضافة الأولمبياد".

وأشار "بإمكاننا تحقيق نجاح مذهل في استضافة الألعاب الأولمبية باستغلال الإمكانيات التي نمتلكها بالفعل في مركز الألعاب المائية، والملعب ومضمار الدراجات، ومن الممكن أيضا استضافة مسابقات في مدن أخرى، بحيث تكون لندن مركزا رئيسيا للحدث".

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن لندن استضافت آخر دورة ألعاب أولمبية وبارالمبية عام 2012.

ومن المنتظر أن تتوج استضافة أولمبياد 2024 فترة ذهبية للعاصمة البريطانية تتضمن استضافة بطولة أوروبا لكرة القدم للرجال عام 2028 وكأس العالم لكرة القدم النسائية عام 2035.

لكن استضافة مونديال السيدات بصدد انتظار اعتماده من كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم في العام المقبل 2026، لكن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو أكد في وقت سباق هذا الشهر أن عرضا واحدا من دول المملكة المتحدة الأربع هو الوحيد المتاح لاستضافة البطولة.

