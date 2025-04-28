نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي مدربًا للمنتخب البرازيلي.. تعرف على الموعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الإسبانية عن موعد رحيل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، عن العارضة الفنية للفريق وتولي رأس القيادة لمنتخب البرازيل.

خسر ريال مدريد نهائي كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة بنتيجة ثلاث اهداف مقابل هدفين، في المباراة التي اقيمت يوم السبت الموافق ٢٦ أبريل ٢٠٢٥.

ودع ريال مدريد منافسات دوري أبطال أوروبا، من ربع النهائي بعد الهزيمة أمام ارسنال بنتيجة خمس أهداف مقابل هدف، في المباراتين.

أنشيلوتي سيرحل عن ريال مدريد

تتوقع البرازيل أن يكون كارلو أنشيلوتي مستعدًا لبدء فصل جديد كمدرب رئيسي في بداية يونيو.

من المقرر أن يقدم الاتحاد البرازيلي راتبًا قياسيًا للمدرب الإيطالي، وهو أفضل ما دفع على الإطلاق لسيليو.

يعتمد التوقيت الآن على عملية خروج ريال مدريد.

