تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - استقر سيميوني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، على تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام برشلونة الإسباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

ينزل النيراتزوري ضيفا ثقيلًا على الفريق الكتالوني، مساء الأربعاء المقبل الموافق 30 أبريل 2025 على ملعب "لويس كومبانيس" ضمن منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت كل من القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع أمام برشلونة

حراسة المرمى: يان سومر.

خط الدفاع: باستوني، فرانشسكو أتشيربي، يان أوريل بيسيك.

خط الوسط: دومفريس، نيكولو باريلا، تشالهان أوغلو، مختاريان، فيديريكو ديماركو.

خط الهجوم: تورام "طارمي"، لاوتارو مارتينيز.

وتنقل مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

