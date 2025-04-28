نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رونالدو يتفوق على صلاح وميسي في قائمة خاصة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم الفريق الأول لكرة بنادي النصر السعودي، المركز الأول في قائمة أعلى اللاعبين أجرًا على منصة إنستغرام.

‎حسب تصنيف مؤشر HopperHQ، يتقاضى النجم البرتغالي 3.43 مليون دولار مقابل كل منشور إعلاني يشاركه مع متابعيه الذين بلغ عددهم 652 مليون شخص.

‎وحل نجم إنتر ميامي الأمريكي، الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في المرتبة الثانية، ويتقاضى 2.73 مليون دولار مقابل كل منشور إعلاني يشاركه مع متابعيه الذي يصل عددهم إلى 505 مليون متابع.

ويتقاضى نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، الذي حل في المركز التاسع، 343 ألف دولار مقابل كلّ منشور إعلاني يشاركه مع متابعيه الذين بلغ عددهم 65 مليون متابع.

