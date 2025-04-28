نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجونة ضد سموحة اليوم في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي الجونة لمواجهة نادي نظيره سموحة وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ويتواجد الفريقين في مجموعة حسم البقاء بين الكبار لتكون المباريات الست الأخيرة بمثابة مواجهات كؤوس لضمان البقاء مع الكبار.

موعد مباراة سموحة والجونة والقنوات الفضائية الناقلة

تنطلق مواجهة سموحة والجونة في تمام الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية

ويستقبل ستاد خالد بشارة في الجونة مواجهة الفريقين المرتقبة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري المصري

