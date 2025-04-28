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أحمد جودة - القاهرة - انتقد فرناندو جاجو، مدرب بوكا جونيورز، التحكيم في المباراة التي خسرها فريقه أمام ريفر بليت (2-1) في الجولة ال15 من المرحلة الافتتاحية (أبيرتورا) بالدوري الأرجنتيني للمحترفين لكرة القدم، معربا عن استيائه من النتيجة.

مدرب بوكا جونيورز يفتح النار على التحكيم بعد خسارة الكلاسيكو الأرجنتيني

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت مساء الأحد، قال جاجو: "في 20 دقيقة حصلنا على 3 بطاقات صفراء وقلت للحكم إنني أعتقد أن الأمر كان مبالغا فيه. لقد وضعني في موقف يجعلني عرضة للتغيير؛ لأن المباراة كانت احتكاكية للغاية".

وأضاف "أغادر وأنا أشعر بالغضب بسبب النتيجة. لقد جئنا لمحاولة الفوز وفي الشوط الثاني صنعنا فرصا لكننا ارتكبنا أخطاء أيضا".

وأكد "أعجبني الشوط الثاني، حصلنا على عدة فرص واضحة للتعادل، لكن للأسف لم يحدث ذلك".

