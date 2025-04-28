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أحمد جودة - القاهرة -

أقر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، بأن التتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي، لن يكون كافيا لوصف موسم فريقه بالناجح، وذلك بعد التأهل للمباراة النهائية وفقدان لقب البريميرليج.

جوارديولا: متأخرون بفارق مليار نقطة عن ليفربول!

ويحتل السيتي، المركز الرابع في الدوري، ويقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا، ولكن بسؤاله بشأن التواجد في التشامبيونزليج والفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، سيكون كافيا ليكون هذا الموسم ناجحا، أجاب جوارديولا "لا، وأكدت ذلك مرارا وتكرارا".

وأضاف "لم يكن هذا الموسم جيدا، نحن متأخرون بفارق ألف مليون نقطة (مليار) عن ليفربول، وفي دوري أبطال أوروبا فزنا في مباراة أو اثنتين بعدما كنا آلة".

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية "بالطبع سيكون الضرر بسيطا إذا فزنا بكأس الاتحاد، ولكن لا يمكن القول أننا قدمنا موسما جيدا إذا تواجدنا بين الخمسة الأوائل وتأهلنا لدوري أبطال أوروبا، وإدارة النادي عليها اتخاذ قرارات صائبة لنكون أفضل في الموسم المقبل".

ويتخلف السيتي بفارق 21 نقطة عن ليفربول، الذي توج رسميا بلقب الدوري بعد فوز كاسح على توتنهام بنتيجة 5-1 أمس الأحد، بينما يتقدم بنقطة واحدة على تشيلسي وفورست، اللذين لديهما مباراة مؤجلة أيضًا، في السباق على المراكز الخمسة الأولى.

وسيخوض السيتي 4 مباريات في الدوري قبل أن يعود إلى ويمبلي الشهر المقبل لخوض المباراة النهائية أمام كريستال بالاس، الذي تأهل بعد الفوز 3-0 على أستون فيلا.

ونوه جوارديولا "الوصول إلى نهائي آخر يُظهر مدى قوة هذا الجيل من اللاعبين وقوة هذا النادي، ونحن سعداء للغاية بوصولنا إلى النهائي".

واستدرك "لكن جودة الموسم يحدده الدوري الإنجليزي الممتاز وثبات الأداء، ولم يكن ذلك ممكنا هذا الموسم".

وأتم "الأهم هو التأهل لدوري أبطال أوروبا، وعلينا أن نتحلى بالهدوء ونتعافى بشكل جيد، تنتظرنا 4 مباريات نهائية، ثم مباراة مذهلة ضد كريستال بالاس الذي أثبت مدى جودته".

