نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب هدافي دوري نايل قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل المنافسة وبقوة على حصد لقب الدوري المصري بنظامه الجديد وذلك بعد وصول قطار المنافسة للمرحلة الثالثة في الدور الفاصل.



وتقام اليوم ثلاث مواجهات هامة من أجل حسم مراكز الهبوط والتي تشهد مواجهات قوية.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" قبل بداية مبارايات اليوم.

1- إمام عاشور: 9 أهداف

2-أسامة فيصل: 9 أهداف

3-ناصر منسي: 9 أهداف

4-محمد بن حمودة: 8 أهدف

5-صلاح محسن: 7 أهداف

6-عمرو ناصر: 7 أهداف

7-شادي حسين: 7 أهداف

8-فيستون ماييلي: 6 أهداف

9-محمود زلاكة: 6 أهداف

