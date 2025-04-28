نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ختام النسخة الأولى من بطولة مونديال المدارس لكرة القدم.. وهاني أمان يسلم جوائز المراكز الأولى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد السيد/ هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية - إيسترن كومباني، حفل ختام النسخة الأولى من بطولة مونديال المدارس للإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، والتي أُقيمت بصالة مونديال للألعاب الرياضية التابعة للشركة الشرقية "إيسترن كومباني"، تحت رعاية الدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة.

حضر حفل الختام عدد من قيادات وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والشباب والرياضة، ومحافظة الجيزة، كما حضر نيابةً عن السيد محافظ الجيزة الأستاذ/ أيمن خليل، رئيس مجلس مدينة الجيزة، بالإضافة إلى قيادات شعبية وتنفيذية بالمحافظة، فضلًا عن نجوم الرياضة والفن والإعلام، وأولياء أمور اللاعبين، وأقيمت المباراة النهائية لبطولة مونديال المدارس بين فريقي أبو النمرس ومونديال، وانتهت بفوز فريق مونديال، بهدف مقابل لا شئ، وسلّم هاني أمان الجوائز للفائزين بالمراكز الأولى.

وعلى هامش حفل الختام، أكد السيد/ هاني أمان، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الشرقية - إيسترن كومباني، على أهمية بطولة مونديال المدارس للإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، في منح الفرصة للمواهب لإظهار قدراتهم، والانضمام إلى كبرى الأندية ليصبحوا نجوم المستقبل. كما أكد على أهمية البطولة في تشجيع النشء على ممارسة الرياضة للحفاظ على صحتهم، والنهوض بالتربية الرياضية داخل المؤسسات التعليمية.

ووجّه السيد/ هاني أمان الشكر للدكتور/ أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والسيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس/ عادل النجار، محافظ الجيزة، على رعايتهم الكريمة للنسخة الأولى من البطولة، ودعمهم لنجاحها، مما انعكس إيجابًا على مستوى المنافسة والمباريات.

وكانت بطولة مونديال المدارس للإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة قد انطلقت يوم 16 أبريل الجاري، بمشاركة 228 لاعبًا يمثلون 15 إدارة تعليمية بالجيزة بالإضافة إلى الفريق المنظم "مونديال"، وأقيمت النسخة الأولى من بطولة مونديال المدارس بصالة مونديال للألعاب الرياضية بنادي الشركة الشرقية - إيسترن كومباني بالجيزة.

وشهدت البطولة مباريات قوية بين الفرق المشاركة لاقتناص اللقب، وتأهل للدور نصف النهائي فرق إدارة أبو النمرس التعليمية، وإدارة أوسيم التعليمية، وإدارة الحوامدية التعليمية، وفريق مونديال.

ونجح فريق أبو النمرس في التغلب على فريق أوسيم بضربات الترجيح، فيما تفوق فريق مونديال على الحوامدية بهدف نظيف، ليلتقي الفريقان في المباراة النهائية.

إلى جانب تتويج فريق "مونديال" بلقب البطولة، فاز اللاعب عمار محمد من إدارة جنوب الجيزة التعليمية بجائزة أفضل لاعب، فيما حصدت إدارة جنوب الجيزة كأس اللعب النظيف، كما حصل اللاعب أحمد عواد من فريق مونديال على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى.

وفي إطار دعم المواهب، تم اختيار 15 لاعبًا من مختلف الإدارات التعليمية للالتحاق بمعسكر تدريبي بأكاديمية صالة مونديال، وذلك بتوجيه من السيد/ هاني أمان، لرعايتهم وتنمية مهاراتهم، تمهيدًا لإلحاقهم بنادي إيسترن كومباني ونادي إيسترن أليكس.



نبذة عن الشركة الشرقية "إيسترن كومباني"

الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" هي شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 للشركات المساهمة، مصنفة ضمن أكبر 50 شركة مصرية لعام 2024 حسب "فوربس الشرق الأوسط"، وتسعى الشركة من خلال سياسة الجودة إلى تحقيق التميز والقدرة التنافسية والربحية العالية لمنتجاتها وكسب رضاء عملائها بكافة الأسواق المحلية والخارجية، حاصلة على المواصفة الدولية (أيزو 9001:2015)، وتنتج الشركة، منتجات السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل، وتبلغ حصتها السوقية أكثر من 74%

