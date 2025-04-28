نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق منافسات اليوم الثانى من البطوله العربية الأفريقية لكرة السرعة للكبار والناشئين ببورسعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت منافسات اليوم الثانى من البطولة العربية والبطوله الأفريقية لكرة السرعة للكبار والناشئين من فترة 26 إلى 30 ابريل الجارى وذلك فى الصاله المغطاة بالمدينة الرياضية ببورسعيد وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء محب حبشي خليل محافظ بورسعيد والأتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب احمد الخطيب بالتعاون مع الأتحاد العربى والأفريقي برئاسة المستشار عمرو حسين.

يذكر ان البطولة أقيمت بمشاركة أكثر من 15 دولة بين عربى وافريقي وهم: مصر والعراق والمغرب وتونس ولبنان وجزر القمر وليبيا وتنزانيا والامارات والجزائر واليمن وموريتانيا وجنوب السودان والسودان وفلسطين وغانا والكاميرون وتشاد.

وتعتبر هذه هى البطولة العربية العاشرة والبطولة الأفريقية السابعه للكبار والناشئين وذلك بمشاركة 180 لاعب ولاعبة كما تشارك مصر بمنتخب قوى بقيادة المدير الفنى للمنتخبات الكابتن على جمعة المدير الفنى للمنتخبات.

على صعيد النتائج شهدت البطولة منافسات قوية بين المنتخبات المشاركة حيث تصدر المنتخب المصرى صدارة البطولة من حيث تحقيق عدد كبير من الميداليات الذهبية يليها تونس برصيد ٣ ميداليات ويليها الجزائر.



على هامش البطولة أقيمت الجمعية الانتخابية للاتحاد الافريقي والعربى لكرة السرعة اجتماعها لإختيار الرئيس والنواب واعضائها حيث تم انتخاب المستشار عمرو حسين كرئيس للأتحاد العربى والافريقي كما تم انتخاب الهادى مصاب كنائب اول للاتحاد الافريقي والنائب الثانى السودان وفى العضوية جنوب السودان والمغرب وليبيا وتنزانيا أما فى الاتحاد العربى فقد فاز المغرب نور الدين البرنوصى بمنصب النائب اول والنائب الثانى فاز سعيد العاجل الامارات.

يأتى هذا فى الوقت الذى تقدمت فيه المغرب بإستضافة البطولتين الأفريقية والعربية العام المقبل كما أقر الاجتماع بإقامة دورات تدريبية للدول فى التحكيم.

