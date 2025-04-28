نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري نايل قبل مباريات اليوم الإثنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثالثة من عمر المرحلة الفاصلة من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وتقام اليوم ثلاث مواجهات هامة من أجل حسم مراكز الهبوط والتي تشهد مواجهات قوية.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" قبل بداية مبارايات اليوم.

مجموعة الصعود

1- بيراميدز: 44 نقطة

2-الأهلي:40 نقطة

3-الزمالك: 38 نقطة

4-المصري: 34 نقطة

5-البنك الأهلي: 29 نقطة

6-سيراميكا كليوبترا: 27 نقطة

7-فاركو: 26 نقطة

8-بتروجيت: 25 نقطة

9-حرس الحدود: 22 نقطة

مجموعة الهبوط

1-زد: 24 نقطة

2-الجونة: 23 نقطة

3-طلائع الجيش: 21 نقطة

4-غزل المحلة: 20 نقطة

5-سموحة: 20 نقطة

6-الاتحاد السكندرى: 19 نقطة

7-الإسماعيلي: 18 نقطة

8-إنبي: 15 نقطة

9-مودرن سبورت: 12 نقطة

