نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة هيلاس فيرونا ضد كالياري في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف فريق هيلاس فيرونا نظيره كالياري، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.

ويستقبل ملعب مارك أنتونيو، المواجهة المرتقبة بين فريقي القاع هيلاس فيرونا وكالياري، في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة الكالتشيو.

ويدير اللقاء تحكيميًا، الحكم الإيطالي روساريو أبيسو، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب مارك انتونيو معقل الفيرونا.

ويحتل هيلاس فيرونا المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة، بينما يأتي فريق كالياري في المركز السادس عشر برصيد 30 نقطة.

موعد مواجهة هيلاس فيرونا وكالياري في الكالتشيو

من المقرر أن تنطلق المباراة يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والحادية عشر إلا ربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة هيلاس فيرونا وكالياري في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-25، وتحديدًا على قناة AD SPORTS premium1.

