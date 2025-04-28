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أحمد جودة - القاهرة - حقق لانوس، فوزا صعبا على سان مارتن (1-0) ضمن منافسات الجولة 15 بالدوري الأرجنتيني لكرة القدم، فجر الإثنين.

فوز صعب للانوس بالدوري الأرجنتيني.. وريسترا يعطل إندبندينتي

سجل مارسيلينو مورينو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (59).

ورفع لانوس، رصيده إلى 20 نقطة في المركز (13)، بينما يتذيل سان مارتن الترتيب برصيد 9 نقاط في المركز (30).

وفي مواجهة أخرى، اكتفى إندبندينتي بالتعادل أمام ضيفه ديبورتيفو ريسترا دون أهداف.

وأكمل إندبندينتي، اللقاء بنقص عددي بعد طرد لوتشيانو كابرال في الدقيقة (81).

وبقى إندبندينتي بهذا التعادل في المركز الرابع ب29 نقطة مبتعدا ب3 نقاط فقط عن الصدارة التي يتقاسمها بوكا جونيورز، وروزاريو سنترال برصيد (32 نقطة) لكل منهما.

أما ديبورتيفو ريسترا يحتل المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

وفي مباراة أخرى أقل بريقا، تعادل انيستوتو مع سارمينتو (1-1).