نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- رحيل "أمح الدولي" أشهر مشجعي الأهلي بعد صراع طويل مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفي منذ قليل محمد أحمد عبدالغني، المعروف بلقب "أمح الدولي"، أحد أشهر مشجعي النادي الأهلي وأحد الوجوه المحبوبة بين جماهير القلعة الحمراء، بعد صراع طويل مع المرض.

محبوه يعربون عن حزنهم

وأعلن الحساب الرسمي لـ "أمح الدولي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي نبأ وفاته، مؤكدًا أن صلاة الجنازة ستُقام من مسجد السيدة عائشة، وسط حالة من الحزن الشديد بين محبيه وأصدقائه، الذين أعربوا عن أسفهم لفقدان هذا الرجل الذي أُشتهر بحبه الشديد للنادي الأهلي وارتباطه العاطفي بجماهيره.

رحلة علاجية وصور محبة

وكان "أمح الدولي" قد تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الفترة الماضية، نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث خضع لعدة عمليات جراحية.

ومنذ دخوله المستشفى، حرص عدد من نجوم النادي الأهلي على زيارته لدعمه والاطمئنان عليه، بينهم إمام عاشور، كريم الدبيس، إضافة إلى زيارة نجم الأهلي السابق صالح جمعة، وصديقه المقرب محمود كهربا، الذي كان يتابع حالته الصحية ويطلب الدعاء له.

"أمح الدولي" رمز من رموز جماهير الأهلي

يُذكر أن "أمح الدولي" كان يتمتع بحب واحترام كبيرين من جماهير النادي الأهلي، نظرًا لروحه المرحة وعشقه اللا محدود للفريق الأحمر، مما جعله أحد الرموز البارزة في تشجيع الفريق داخل الملاعب وخارجها.