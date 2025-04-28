نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد أودينيزي ضد بولونيا اليوم في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل بولونيا ضيفًا ثقيلًا على نظيره أودينيزي، ضمن فعاليات مسابقة الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.



ويستقبل ملعب بلو إنيرجي، مواجهة أودينيزي وبولونيا، في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة الكالتشيو.



ويدير المباراة تحكيميًا، الحكم الإيطالي فابيو ماريسكا، المواجهة القوية بين الفريقين، في المباراة التي ستقام على أرضية بلو إنيرجي.



ويحتل بولونيا المركز الخامس في ترتيب جدول الكالتشيو برصيد 60 نقطة، بينما يأتي أودينيزي في المركز الثاني عشر برصيد 40 نقطة.



موعد مواجهة بولونيا وأودينيزي في الكالتشيو



من المقرر أن تنطلق المباراة يوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر والثامنة والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة أودينيزي وبولونيا في الكالتشيو

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لموسم 2024-25 في الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة AD SPORTS premium1.

