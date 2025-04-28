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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد المدرب مارسيلو جاياردو بفوز فريقه ريفر بليت على بوكا جونيورز (2-1) في السوبر كلاسيكو الأرجنتيني لكرة القدم، وأشار إلى أنه بعد التعادل مع إنديبندينتي ديل فالي، كان "أسبوعا مثاليا".

جاياردو يثمن الفوز على بوكا جونيورز

وعقب انتهاء المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 15 من من المرحلة الافتتاحية "أبيرتورا" بالدوري الأرجنتيني للمحترفين، قال جاياردو: "مواجهات بوكا ممتعة دائما. يستمتع بها المشجعون بطريقة مميزة، ونحن أيضا".

وأضاف أن "الفوز يولد فرحة غامرة. أنا سعيد جدا للفريق ولللاعبين، الذين استحقوا هذه الفرحة التي تثير مشاعرهم وتشعرهم بالانتماء للجماهير. في ملعبنا، بحضور 85 ألف متفرج، كان الأمر رائعا جد".

وأبرز أنه "بالنظر إلى السياق، كنا ندرك حجم التحديات التي تنتظرنا هذا الأسبوع، مع 3 مباريات ورحلة شاقة للغاية بينها".

وختم "لم يكن لدينا الكثير من الوقت للاستعداد للمباراة... لعبنا أمام خصم استعد جيدا خلال الأسبوع. لذلك، كان هذا الفوز أكثر قيمة، لأننا لعبنا بالطريقة التي أردناها، وفي الشوط الأول الذي سيطرنا على مجريات اللعب".

